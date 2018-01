TSE deja fuera a aspirantes a Diputados no partidarios por compartir firmas

De: Redaccion

martes 2 enero, 2018 5:05 pm

El pasado 21 de diciembre de 2017 cerró el periodo para presentar inscripciones de candidatos a diputados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 10 entregas de firmas de aspirantes no partidarios de los cuales 9 eran por San Salvador y 1 por el departamento de San Vicente.

Sin embargo el TSE explico que solo uno de los candidatos no partidarios fue inscrito para competir en los comicios del 4 de marzo de 2018 debido a que al menos cuatro aspirantes presentaron firmas repetidas y los demás no cumplieron con los requisitos.

En el caso de los 4 aspirantes independientes con firmas repetidas solo se tomó como válido al primero que presentó los libros, en este caso fue Leonardo Bonilla.

Según algunos magistrados comentaron días atrás se habían encontrado irregularidades como firmas de personas fallecidas por lo cual trasladaron esto a la Fiscalia General de la Republica (FGR) para que investigue el caso.

Según el abogado Eduardo Escobar quien es miembro de la Organización Acción Ciudadana, no hay ninguna base jurídica que impida que un ciudadano pueda dar la firma varios candidatos no partidarios.

“¿Por qué un ciudadano no puede permitir con su firma que participen dos candidatos no partidarios? Esto, incluso, también iría en contra de la voluntad del ciudadano de expresar su apoyo a más de un candidato no partidario, porque recordemos que la firma de apoyo no significa de que yo me constituyo parte del movimiento del candidato no partidario, sino que simplemente es una firma por medio de la cual yo avalo de que esta persona compita como candidato”, cuestionó el abogado.