Eugenio Derbez y su hija derriten la redes sociales con este tierno video

De: Redaccion

miércoles 3 enero, 2018 4:02 pm

El actor mexicano, Eugenio Derbez derritio las redes sociales con este tierno video que publico en instagram.

En el video mostró l buen gusto musical de Aitana, su hija menor, pues la pequeña aprendió la letra de “All You Need Is Love” y la cantó con ayuda de su papá.

“Hoy, por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017. Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana y le enseñe a cantar “All You Need is Love” mientras estaba en el baño” escribió Derbez junto al enternecedor clip.