Guillermo Gallegos afirma que caso del GRP solo busca empañar “toda una trayectoria”

De: Redaccion

jueves 4 enero, 2018 7:33 am

Este día el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, se pronuncio sobre el caso donde acusan a miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) de haber lesionado y desparecido a una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en un puesto policial de Apopa.

Durante una entrevista, el presidente del primer órgano del estado y diputado por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) aseguró que los hechos no son como lo han contado y que solo buscan “empañar toda una trayectoria” al mismo tiempo que afirmó saber la versión correcta de los hechos.

“Sobre el caso del GRP, empañar toda una trayectoria no me parece correcto. Los hechos no sucedieron en el lugar; pero si hay delito pues deberán responder”, dijo Gallego esta mañana.