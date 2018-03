Expresidente Funes asegura que su vida lujosa en Nicaragua es una “leyenda urbana”

El expresidente de la república, Mauricio Funes, aseguró que el motivo principal por el cual dejó el país y viajo a Nicaragua fue para buscar un trabajo, al mismo tiempo desmintió tener una vida de lujosa en el vecino país.

El exmandatario concedió por primera vez desde que se encuentra en Nicaragua una entrevista a un medio salvadoreño, en la cual insistió en que se considera un perseguido político y aseguró que la vida que lleva ahora se la paga con el dinero que le proveen las consultorías comunicacionales que desarrolla en ese país.

“Soy consultor, me discuten y critican por una consultoría y dicen que vivo de rentas pasadas, pero yo no tengo otra fuente de ingresos que es mi trabajo, como lo tuve antes de ser presidente, cuando era periodista”, dijo funes durante una entrevista al canal 67 de Apopa.

Funes también explicó que la lujosa casa que varios medios locales aseguraban era su residencia en la ciudad de Managua (capital de Nicaragua) era una casa de alquiler, la cual tuvo que abandonar por no poderla seguir pagando.

“Ya no puedo seguir pagando, era de un alquiler de $1,500 que salió de una consultoría que hago en política e integración centroamericana”, explico el exmandatario durante la entrevista.

Luego de su paso en la política salvadoreña, el exfuncionario no descartó volver a buscar un puesto público como diputado de la Asamblea Legislativa o alcalde, sin embargo señaló que actualmente se encuentra siendo “perseguido” por la derecha salvadoreña.

“Puedo ser candidato a una diputación o alcaldía, pero en este momento no soy candidato debido a que la derecha no me perdona las denuncias que hice en su contra”, expresó Funes.