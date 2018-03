Tiroteo en una universidad de Michigan deja al menos dos fallecidos

Al menos dos personas murieron este viernes en un tiroteo registrado en la Universidad Central de Michigan (CMU), en la localidad de Mount Pleasant, según confirmaron las autoridades locales.

La Policía de la universidad informó a través de su cuenta de Twitter que el presunto autor, que se fugó, disparó a dos personas que se encontraban en un dormitorio del campus universitario.

Las víctimas fueron identificadas como “no estudiantes” y la policía universitaria cree que el tiroteo empezó por una “situación doméstica”. El supuesto tirador, James Eric Davis, descrito por las autoridades como un joven afroamericano “armado y peligroso”, salió de la escena del crimen y las autoridades lo están buscando.

La universidad informó a través de la red social Twitter que “Hubo un informe de disparos en Campbell Hall en el campus. El sospechoso sigue prófugo, la policía aconseja a todos que se refugien”.

Luego de ello la universidad confirmó que dos personas murieron y que los difuntos no son estudiantes. También sostuvo que la policía cree que la situación comenzó a partir de un incidente doméstico.

Funcionarios de la ciudad en Mount Pleasant, donde se encuentra el campus, subrayaron que el sospechoso es James Eric Davis, un hombre de piel negra, de unos 19 años, y es considerado “armado y peligroso”.

Dijeron que lleva jeans amarillos y una sudadera azul.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

