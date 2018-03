Jose Luis Merino pide “mandar a la mierda” a empleados públicos que no son afines al FMLN

El alto dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), José Luis Merino, y actual candidato a diputado para la Asamblea Legislativa ha brindado fuertes declaraciones que ha indignado a ciudadanos.

Mediante un video se ve como Merino da declaraciones fuertes, la cuales, según un usuario de redes sociales fueron difundidas en Mejicanos y que ahora están generando indignación en redes sociales.

En el video se escucha como Merino asegura que hay personas laborando en puestos del Gobierno con “un enorme dolor” y tratando de perfilar al FMLN como “ineficiente”.

Merino dice que algunas personas, por ejemplo, las que trabajan dando medicina en farmacias de los hospitales “hacen” ver al gobierno como inservible, afirmando lo siguiente:

“Cuando atienden la farmacia en los hospitales y la persona ha venido de lejos a pasar consulta y el tipo dice: No hay medicina. Tenemos meses que no nos llega medicina… sigan votando por le frente.”

Pero una de esas personas, pataleó, protestó y le hablaron a la Violeta (Ministra de salud) “y averiguaron que sí había medicina”, explicó. Este tipo de persona son las que les han hecho ver como deficientes.

A esto Merino sumo que a este tipo de trabajadores públicos (a los que él llamo “hijos de puta”) hay que “echarlos a la miérd*”.

“Esos hijos de puta no tiene por qué estar en cargos de gobiernos hay que echarlos a la mierda, ni en las alcaldías, ni en los cargos de los ministerios deben estar”, expresó.

José Luis Merino (Ramiro) dice a simpatizantes del FMLN en Mejicanos que hay empleados públicos que sabotean servicios o trabajo en instituciones públicas para culpar al FMLN…

Los invita a echarlos a la m… a pedradas, de ser necesario. ¡Vaya vocabulario de este fincionario? pic.twitter.com/sO8bOon23S — Jorge Beltrán Luna (@Jbeltranluna_) March 7, 2018

Además, reconoció el “voto de castigo” que la población les aplicó en las elecciones y aseguró que su partido está evaluando los resultados electorales y que corregirán las debilidades y mejorarán el trabajo.

“Hay que tratar esos votos de castigo, el voto que no salió a la calle porque algunos no les han cubierto las medicinas y tienen razón (..) al funcionario que no cumpla, denúncienlo aunque lo hayan visto a estas reuniones de camisa roja, si no cumple su trabajo denúncienlo porque eso nos va a permitir recuperar la relación con la gente, la confianza con el pueblo para eso nos dieron el voto”, sostuvo.