GANA exige abrir urnas de diferentes departamentos para rectificar la aprobación de sus candidatos

Este medio día, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos y diferentes candidatos a diputados mostraron su descontento y pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrir urnas por irregularidades.

Diferentes candidatos se han quejado por las acciones y decisiones arbitrarias que está tomando el personal del TSE. “Aquí en CIFCO se están cometiendo muchas irregularidades, solicitamos la presencia del Sr. Fiscal General así como el ingreso al escrutinio de los medios de comunicación para que constaten el desorden”, aseveró Gallegos.

El diputado Mario Ponce, por su parte exigió y se sumó a la petición hacia el TSE abrir las urnas de los 14 departamentos. Gallegos exigió apertura de urnas de los departamentos de San Salvador, San Vicente, Morazán, La Unión y del municipio de San Miguel, por posible fraude contra el candidato a alcalde Will Salgado, ya que denuncian que hay irregularidades en los resultados de esos departamentos.

Si no hay nada que ocultar ¿por qué no dejan entrar a los medios de comunicación? Las personas que aún ante el llamado al voto nulo se acercaron a votar, merecen saber que está pasando con su voto de confianza. Después no se quejen si el país no sale a votar.

