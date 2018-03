Miguel Pereira: “Vencimos a Bukele” en San Miguel

Esta mañana el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira dijo en una entrevista televisiva que lucho contra 5 obstaculos que se oponían a que ganara la alcaldía en estas pasadas elecciones.

Entre los 5 obstáculos, según el alcalde se encontraban: El COENA (ARENA), un grupo de empresarios de San Salvador, la estructura Salgado (Will Salgado y Familia), el partido PDC y el alcalde de San Salvador Nayib Bukele.

Pereira acuso al COENA (ARENA) de hacer estrategias para hacer que ganara cualquier otro candidato menos él, y que todos los partidos de derecha le dieran el voto a Will Salgado. Incluso menciono que la estructura del partido tricolor pidió a su militancia votar por el exalcalde Salgado.

También se refirió a un grupo de empresarios de San Salvador quienes según él tenían interés en San Miguel y que estos dieron fuertes cantidades de dinero a un candidato con tal que él perdiera la elección.

La estructura salgado como él la llamo también fue otro obstáculo que venció en estas elecciones, refiriéndose a Will Salgado y toda su familia a catalogo como una estructura electoral.

También acuso al partido PDC de ser un obstáculo ya que esta vez si presentaba un buen candidato a alcalde como era Orlando Ulloa y también un candidato a diputado como Reynaldo Carballo en San Miguel que esta vez si podían afectarle electoralmente.

En cuanto a Nayib Bukele, Miguel Pereria dijo que también fue un obstáculo que venció, ya que este se vinculo a la elecciones de San Miguel cuando el 4 de febrero (al inicio de su campaña) el alcalde Bukele dijo a los migueleños que no votar por Miguel Pereira.

Según Miguel Pereira, cuando el alcalde Bukele dijo que no votaran por él automáticamente se convirtió en parte de la contienda electoral de San Miguel.

“Y por supuesto que también vencimos al señor Bukele cuando el 4 de febrero justo el día que yo inicio mi campaña electoral él llega a San Miguel y dice no voten por Miguel Pereira” dijo el alcalde migueleño.

Miguel Pereira se autoproclamo alcalde electo de San Miguel este lunes 5 de marzo a las 4:00 am después que según él, la tendencia de los votos ya era irreversible. Sin embargo, los resultados en las elecciones de San Miguel aun no han sido oficializados por Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el exalcalde Will Salgado han presentado algunas denuncias de fraude que según él le han hecho.

“Opté para esperar hasta las 4:00 de la madrugada, cuando la tendencia ya iba a ser irreversible yo me declaré ganador (como alcalde de San Miguel)” dijo el alcalde migueleño.