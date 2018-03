Donald Trump y Kim Jong-Un preparan histórica reunión

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, ha aceptado mantener una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, en una relativamente inesperada concesión al diálogo.

El acuerdo de reunión se da tras meses de invectivas y desencuentros retóricos entre ambos mandatario, que han insistido en intercambiar amenazas ante la estupefacción y la alarma de la comunidad internacional.

De hecho, hace apenas dos meses que ambos se enzarzaban a cuenta de su respectiva capacidad destructiva, con Kim recalcando que dispone de un “botón nuclear permanentemente sobre la mesa” y Trump respondiendo que él tiene uno similar, aunque “mucho más grande y poderoso”.

Pese a todo, el mandatario estadounidense ya deslizó, en mayo del año pasado, que era posible una cumbre entre ambos: “Bajo las circunstancias adecuadas, lo haría, absolutamente”, aseguraba Trump en una entrevista, en la que llegaba incluso a decir que estaría “honrado” de verse con Kim.

Esas declaraciones tenían lugar en plena escalada de tensión de EE.UU con Corea del Norte: Kim recibió la llegada de Trump a la Casa Blanca con el lanzamiento, el 12 de febrero, de un misil en el mar de Japón.

Un mes después, redobló la amenaza con cuatro proyectiles, tres de los cuales alcanzaron aguas de la zona económica exclusiva japonesa, mientras los medios oficiales aseguraban que ensayaban un ataque contra las bases de EE.UU en Japón.

Washington respondió reforzando las maniobras que cada año lleva a cabo junto a Corea del Sur y con el despliegue extraordinario en la zona del portaviones Carl Vinson, de la Tercera Flota, un gesto que buscaba disuadir a Pyongyang de nuevos ensayos armamentísticos.

Sin embargo, Corea del Norte acusó a los estadounidenses de generar “una peligrosa situación en la que puede estallar una guerra termonuclear en cualquier momento”.

Dicho encuentro que ha causado expectativa entre la comunidad internacional esta previsto a realizarse en mayo del presente año.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018