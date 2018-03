Sergio Ramos tuvo que ir al baño en medio del partido

El capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos, dejó a su equipo en inferioridad durante cinco minutos cuando se disputaba la segunda parte del encuentro ante el Eibar en Ipurúa porque tuvo que ir al baño.

Fue el mismo entrenador del Real Madrid el que lo confirmo, Zinedine Zidane, indicó en la rueda de prensa que al central sevillano le entraron ganas de ir al baño y, a los 75 minutos, tuvo que acudir al mismo para resolver el compromiso fisiológico, que fue la anécdota del encuentro que gano 2 a 1 el Real Madrid.

Mientras tanto el andaluz publicó en su cuenta de twitter: “Típico apretón. Salir. Entrar. Vuelta a la carga. Gol del equipo. Y vuelta a casa”.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 10, 2018