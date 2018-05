Cinco personas mueren luego que un avión militar se estrellara en Georgia, Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó esta mañana que un avión de carga de la guardia nacional se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Savannah/Hilton, en Georgia.

El suceso, que se produjo hacia las 11:30 am hora local, no ocurrió en las instalaciones del aeropuerto, sino cerca de una autopista, aclaró la portavoz Candace Carpenter, citada por la cadena CNN. La portavoz del Departamento de Defensa de Georgia, Desiree Bamba, confirmó que el avión es de la Guardia Nacional de Puerto Rico y provenía de la isla pues realizaba una misión de entrenamiento.

El contingente aéreo 165vo de la Guardia Nacional Aérea explicó en un comunicado que los nombres de la tripulación se harán públicos tras informar a las familias de los afectados. También añadió que se abrirá una investigación para aclarar lo sucedido.

Por ahora solo se confirma que era 5 las personas que iban al interior de la aeronave, pero no se han revelado detalles de por qué se produjo este accidente. Al momento del accidente la nave estuvo por varios minutos en llamas lo que provocó una gran columna de humo negro.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56

