Diputado independiente y diputado del CD aun no tienen oficina en la Asamblea

Este día el diputado independiente, Leonardo Bonilla y el diputado del Cambio Democrático (CD), Juan José Martel hicieron publico que a pesar que hace 7 días, asumieron como diputados.

Leonardo Bonilla diputado no partidario, este mediodía, expreso mediante su cuenta de twitter: “Notifico a la población Salvadoreña que luego de haber asumido como Diputado @NoPartidariosES hace 7 días, aún no se me asigna oficina en @AsambleaSV .”

Mientras que el diputado del CD, Juan José Martel, en una entrevista a un medio expreso su descontento, ya que hace 25 años que el estuvo en la asamblea todo era de “otro modo” y dice desconocer si es con dedicatoria que no le quieren dar un lugar o simplemente es parte de la dinámica actual en la Asamblea Legislativa.

Ante la falta de una oficina el diputado Martel, bromeo diciendo: “Soy diputado electo, juramentado pero no instalado”.

Usuarios en redes sociales, recriminan al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano de no poner orden y porque aun no se ha asignado una oficina a los nuevos diputados electos.

https://twitter.com/LeonardoBonia/status/993585615341056000