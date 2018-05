Medardo González: “El pueblo dijo estos señores no van a ser diputados, pero no dijeron que no pueden hacer otras labores”

El dirigente del FMLN, Medardo González, defendió su partido y a los diputados que no fueron reelectos para estar en la Asamblea Legislativa (AL) pero que aún estan laborando ahi.

Según su posición, a pesar que el pueblo salvadoreño no apoyó con sus votos a algunos candidatos a diputados del partido oficial, aseguró que el pueblo no es capaz de impedir que sean contratados como asesores.

A pesar que la población no les dio el voto de confianza a los candidatos del FMLN el pasado 4 de marzo, Medardo González reiteró que los candidatos del partido son personas capaces y con la preparación necesaria para desempeñarse como asesores en la Asamblea Legislativa.

Los candidatos a diputados por el FMLN que no fueron escogidos para formar parte de la Asamblea Legislativa son Roger Blandino Nerio, Rolado Mata, Zoila Quijada y Misael Mejía; quienes ahora se desempeñan como asesores de sus compañeros diputados que lograron un curúl en el Parlamento.

“El pueblo dijo estos señores no van a ser diputados, pero no dijeron con su voto que no pueden hacer otras labores (asesores), aclaró Medardo González.