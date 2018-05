Roban armadura original de Iron Man valorada en más de 300 mil dólares

La delincuencia esta vez llegó hasta a los superhéroes. “Tony Stark” fue víctima de un robo, pues la armadura original de Iron Man que se utilizó para la primera película ha sido reportada como robada.

El reporte del robo se realizó al 911, luego de que los dueños del depósito en Pacoima, Los Ángeles, California, (Estados Unidos) donde se encontraba el espectacular traje de Iron Man, interpretado por el actor Robert Downey Jr, indicaron medios locales.

Según contaron a las autoridades que la última vez que lo vieron fue en febrero del 2017, pero hace unos días cuando revisaron el depósito ya no encontraron nada.

Esta armadura es la conocida en las película de Marvel como el modelo Mark III, es color rojo y dorado. La policía ya investiga el caso, pero indicaron que no hay pistas sobre su paradero.

El diseño es del artista conceptual Adi Granov que ha trabajado para la mayoría de las películas del Universo Marvel.

Su valor es incalculable, pero se estima podría venderse en más de 300 mil dólares, sobre todo por la última entrega de Avengers: Infinity War, ha desatado una fiebre por los superhéroes.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it’s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C

— Pat Harvey (@Patharveynews) May 9, 2018