Al menos 41 muertos por protestas en Gaza de cara a la apertura de la embajada de EE.UU. en Jerusalén

La apertura de embajada de Estados Unidos en Jerusalén provocaron protestas en la frontera de Israel con la Franja de Gaza.

Durante las protestas que surgieron horas antes de que la nueva embajada de Estados Unidos se abriera oficialmente en Jerusalén, al menos 41 personas han muerto y unas 1,800 han resultado heridas.

La primera persona que ha logrado ser identificada ha sido un joven de 21 años de edad, quien respondía al nombre de Anas Hamdan Qdeih, quien murió de un disparo al este de Khan Younis, según el Ministerio.

Mientras las masivas manifestaciones se realizaban a lo largo de la frontera con Gaza, el Ejército israelí arrojó panfletos sobre Gaza advirtiendo a las personas que no se acerquen a la valla que separa a Gaza de Israel.

#update: 41 killed, including 7 minors – one of them a girl

1 paramedic killed

1,960 injured – including 200 minors & 78 women

11 journalists injured

28 in critical condition & 71 in seriois condition

918 shot by Israeli soldiers using live ammo

(#Gaza MoH) pic.twitter.com/0P7R7tPZH7

— Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018