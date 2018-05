Hijo de un juez suplente de la CSJ, será procesado por narcotráfico

Información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el hijo de un juez suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ernesto Alfredo Parada Rivera, e hijastro de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), María Antonieta Josa de Parada, será procesado por narcotráfico.

De acuerdo a los archivos de la FGR, Leonidas Alexánder Parada Cruz, de 40 años de edad, es acusado de pertenecer a una de las tres supuestas estructuras de narcotráfico que desarticularon las autoridades en los últimos días de abril pasado.

Pero esta acusación no es la primera que pone a Parada Cruz en manos de las autoridades. En septiembre de 2007, también fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) junto a dos hombres más, por haber alquilado equipo técnico para computadoras y luego robárselo. Caso por el cual no enfrentó ningún cargo, porque el Juez a cargo de su caso determinó que no habían suficientes pruebas que los incriminaran. Fueron puestos en libertad.

Ahora la Fiscalía asegura que Parada Cruz traficó con cocaína y también conspiró para negociar con la droga.