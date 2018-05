Vendedores informales de Santa Tecla cierran nuevamente la carretera Panamericana

Por según día consecutivo, vendedores informales cierran la carretera Panamericana, cerca del parque Daniel Hernández, a un costado del Mercado Municipal de Santa Tecla.

Hasta las 7:20 de la mañana de este viernes todo marchaba con normalidad, los vendedores solo habían tomado una calle a un costado del Mercado, ya que Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) junto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya habían aperturado el mercado para que los comerciantes formales ya no se vieron afectados con esta situación.

Pero a las 7:23 de la mañana los vendedores informales cerraron -en ambos sentidos- nuevamente esta importante arteria en protesta por los desalojo, aseguran que no se irán del lugar hasta que sean reubicados, sin embargo, el alcalde de Santa Tecla continúa firme en que no va a negociar con ellos y que de ninguna manera permitirá que ellos sigan en el municipio.

Durante un entrevista el Alcalde de Santa Tecla, Roberto José d´Aubuisson Munguía, aseguró que los desalojaron de los 215 puestos a donde los habían ubicado porque no respetaron las normas que se habían establecido, como mantener limpio y no apropiarse de la vía pública, cosas que no cumplieron. Además el alcalde denunció, en la misma entrevista, que no solo bajaron luz eléctrica ilegalmente sino que ya comenzaban a construir bajo los canopis que se les había asignado con la condición que cada día levantaran los puestos y dejaran la zona aseada.