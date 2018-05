“Me dieron 15 días para irme”, reveló exjugador de Sonsonate que fue amenazado por pandilleros

El futbolista costarricense, Yosimar Arias, quien militó en el equipo salvadoreño de Sonsonate Fútbol Club, reveló cual fue el verdadero motivo por el cual dejó al equipo donde jugó solo dos meses.

En una entrevista a un medio local costarricense, el futbolista tico explicó que se vio obligado a dejar el cuadro cocotero por la amenaza de miembros de estructuras criminales, quienes en un ultimátum le manifestaron que tenia 15 días para irse del país.

“Me encontraba comprando mariscos, y fui emboscado por pandilleros, me querían matar porque me decían que yo era un infiltrado, gracias a Dios la libré y me dejaron ir”, afirmó Arias durante la entrevista.

“Tienes unos días para irte, no te queremos ver más por aquí, ya sabemos qué haces y quien sos, pero no queremos más, a los 15 o 22 días me fui de ahí” agregó el futbolista.