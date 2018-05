Trump amenza con reducir ayuda a países que no detengan la migración de pandilleros a EE.UU

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, dijo el miércoles que está dispuesto a reducir la ayuda a los países que no impiden la migración de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Trump sostuvo una reunión en la que, junto a autoridades federales y locales, congresistas, familiares de víctimas de las pandillas y algunos lugareños, abordó la lucha contra las pandillas y el tema migratorio.

El mandatario se quejó que en otros países “no quieren a la gente” que están recibiendo de EE.UU, y señaló que muchas ocasiones estos regresan tras haber sido deportados.

“Creo que no es difícil (parar flujo de gente) Te dan a entender que están intentando pararlo. No lo están parando, están fomentándolo a que la gente salga”, subrayó Trump durante la reunión.

El presidente estadounidense adelantó que trabajaran “en algo para que cada vez que alguien de determinado país” haya entrado de forma ilegal a EE.UU se le descontará “una gran cantidad de dinero” de ayuda.

“Si es que les damos algo de ayuda, o a lo mejor no les damos nada. Porque a pesar de los reportes que oigo no creo que nos estén ayudando en nada. No nos están ayudando en nada”, dijo Trump.