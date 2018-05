Condenan a salvadoreña que mató a su hija de 4 años de una patada en EE.UU

Un joven madre de nacionalidad salvadoreña fue condenada a cumplir una pena de 25 años en la cárcel, luego que una corte de los Estados Unidos (EE.UU) la encontrara culpable del asesinato de su hija de 4 años de edad.

La joven fue identificada como Iris Hernández Rivas, de 20 años de edad, quien de acuerdo con varios medios locales admitió que se enfadó con su pequeña niña porque no quería lavarse los dientes y la cara.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer le propinó una patada en el estómago a su hija, identificada como Nohely. Golpe que hizo que la niña cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza con un muro de su apartamento en Gaithersburg, el 26 de enero del año pasado.

Tras golpear a la niña, su madre aguardó 58 minutos antes de llamar al teléfono 911 de emergencias. La niña tenía marcas además de haber sido golpeada con un cinturón y de un largo historial de abusos físicos.

La madre primero dijo a la policía que la niña se estaba duchando sola y ella escuchó un ruido en el baño y cuando llegó la encontró boca abajo e inconsciente. Al día siguiente, sin embargo, dio otra explicación, confesando la patada, mientras que la menor murió el primero de febrero a causa de la grave lesión de su cabeza.

“Uno no golpea a un niño con un cinturón (…) no le pega patadas, no le estampa contra la pared, y cuando un niño está herido, pide ayuda”, dijo el juez David Boynton.