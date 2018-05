Así de graves las inundaciones en el área metropolitana de Baltimore, Maryland, EE. UU.

Así de graves las inundaciones en las calles del área metropolitana de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.

Inundaciones repentinas azotaron el domingo una ciudad de Maryland, las cuales obligaron a evacuar a habitantes en riesgo y a rescatar a personas de emergencia.

Esta fuertes inundaciones se generaron luego de una fuerte lluvia en la costa este de EE.UU, la cual ha provocado desbordamiento de ríos aledaños, en las ciudades de Ellicott y Baltimore.

Esta situación a obligado a los habitantes a abandonar sus vehículos ya que Barrios y calles se encuentran sumergidos a causa del fenómeno natural.

En redes sociales han compartido imágenes en las cuales se ve la gravedad de la situación, la cual, afortunadamente no ha cobrado ni una vida, hasta el momento.

In case it’s not clear yet, stay away from Main Street. Please. pic.twitter.com/FO1HFpYqMo

— Libby Solomon (@libsolomon) 27 de mayo de 2018