Novio de Lilian Beatriz llegó a varios establecimientos para asegurarse no haber sido captado por cámaras

La Fiscalía General de la República (FGR) brindó este día más detalles sobre el feminicidio de la joven Lilian Beatriz Méndez Ramírez, quien presuntamente fue asesinada por su novio Henry Alberto Salazar Burgos.

El ministerio público acusa a Alberto Salazar no solo del asesinato de su entonces novia, sino también del aborto sin consentimiento de su hijo no nacido, el cual no quería tener por mantener una relación con otra persona.

“Tenemos activaciones de antenas, posicionamiento geográfico, relatos de testigos, quienes establecen que Salazar tenía una relación formal, con otra persona que no era la víctima. Por eso, surge el problema cuando queda embarazada”, expresó el fiscal general, Douglas Melénez.

Según Silvia Saca, jefa de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer de la FGR, el imputado habría asesinado a su pareja luego que esta se negara a abortar al bebé que esta esperando.

“Henry Salazar Burgos le pide a la víctima que aborte a su hijo, porque esa situación le dañaría la relación formal que ya tenía. Todo lo anterior, está fundamentado”, explicó Silvia Saca.

El hecho asesinato habría ocurrido el 21 de octubre del año pasado, y el cuerpo de la víctima fue encontrado a orillas del kilómetro 29 y medio de la carretera a Comalapa, en la jurisdicción de Olocuilta, La Paz.

De acuerdo con la fiscalía, Alberto Salazar habría llegado al día siguiente a varios lugares como una gasolinera para solicitar tener acceso a las grabaciones de videovigilancia y asegurarse de no haber sido captado por las cámaras.

“El imputado, un día después, llegó a varios lugares, como una gasolinera, para pedir si le permitían ver los registros de videovigilancia para determinar si había sido captado en cámaras”, detalló Meléndez.

La fiscalía asegura que se desbarató la coartada del imputado, pues se determinó que el vehículo donde se conducía pasó “por Olocuilta, a las 7:29pm y a las 7:49 pasa por Miramar, donde luego fue encontrado el cadáver”.

Asimismo un testigo manifestó a las autoridades que el día 20 de ese mes Alberto Salazar le había dicho a Lilian Beatriz Méndez que la iba a llevar a comer pupusas a Olocuilta, indicando que el crimen estaba planificado.

El titular del ministerio público aseguró que cuentan con pruebas para lograr una sentencia condenatoria para Alberto Salazar, quien fue capturado la noche del día de ayer.

Meléndez adelantó que pedirá que el imputado sea recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz.