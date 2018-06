Chalatenango: Sujeto violó y embarazó a adolescente de 12 años que conoció en la iglesia

A 20 años de cárcel fue condenado Erlin Omar Vivas Chacón, de 18 años de edad, luego de ser encontrado culpable del delito de violación en menor incapaz en perjuicio de una menor de 12 años de edad.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho ocurrió el mes de diciembre de 2015, en uno de los cantones del municipio de la Palma, departamento de Chalatenango. El agresor conoció a la niña en una reunión de jóvenes que hacía en una Iglesia del lugar donde ambos residían.

Fue así como comenzaron a ser su amigos y pasados los días le pidió que fueran novios, después le dijo que se iba a casar con ella, por lo que le pedía que le demostrara que “ella también lo quería”, la mejor forma era que accediera a tener relaciones sexuales con él.

La víctima le dijo que no, pero debido a la insistencia del sujeto ella accedió y tuvieron relaciones durante aproximadamente seis meses, hasta que la víctima salió embarazada, cuando se lo comentó al imputado, este no se hizo cargo ya que le expresó que no estaba seguro que ese hijo fuera de él.

Luego de terminar la relación en el mes de abril de 2017, la adolescente dio a luz a una niña; y luego se practica una prueba de ADN, el cual dio como resultado que sí era el padre de la niña recién nacida.

Tras eso la menor junto a su familia interpuso la denuncia en contra de Vivas Chacón, quien fue capturado el mes de mayo del año pasado.

Tras ser procesado y llevado a la vista pública, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango resolvió sentenciar al joven a pagar 20 años de su vida en prisión.