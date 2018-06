Condenan a policías por el homicidio de “coyote” en Izalco, Sonsonate

Dos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados luego de ser encontrados culpables por el homicidio de Mario Lira Franco, ocurrido el 12 de mayo en el cantón Joya de Cerén, municipio de Izalco, Sonsonate.

Los ahora condenado fueron identificados como Mauricio Guadalupe Ortiz, alias “Churro” y Héctor Reynaldo Acevedo Hernandez, alias “Teto”; ambos de 32 años de edad, quienes fueron capturados en septiembre de 2015.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), el 30 de mayo de 2018, se instaló la Vista Pública en el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, donde con prueba documental, pericial y principalmente la declaración de tres testigos protegidos clave “Margarita”, “Lucas” y “Lucero” el tribunal declaro culpable a los policías por homicidio por cómplice necesario.

Los testigos manifiestan que se encontraban en el restaurante La Carreta, ubicado en el municipio de San Julián, Sonsonate, donde llegaron los imputados y varios sujetos, quienes planificaban la muerte de Mario Lira.

Lucas escuchó que le preguntaban al Churro, sobre como harían con los uniformes policiales que utilizarían y este le contestó que “ya todo estaba planificado y que estaban listos los uniformes policiales que iban a utilizar, así como el arma y los vehículos”.

Lucero escuchó a uno de los sujetos decir “Hey, esto si es definitivo se le llegó el día a Mario Lira, ya estoy encabronado y cansado que ‘Chepe’, solo esté mandando a Mario con los viajes -se dedicaban a llevar personas ilegales a Estados Unidos, según testigos- hoy que el paso esta vergon solo a él lo está mandando, como lo hablábamos la única forma de arreglar esto, es quitándolo del camino para que el patrón me de los viajes nuevamente”.

Tomando la palabra el “Churro”, expresó que “todo esto está planificado, los uniformes, las armas y los carros están listos para mañana”.

El día siguiente Margarita, abordó un pick up, conducido por Mario Lira y observó que detrás del pick up venia una camioneta, al llegar a la parada conocida como “El Bebedero”, jurisdicción de San Julián, el pick up realizo una parada para bajar un pasajero y la camioneta paro detrás del pick up, bajándose los dos imputados, vestidos con uniformes policiales.

El “Churro” y “Teto”, dijeron a los pasajeros “Ningún movimiento este es un asunto personal con el conductor” y esposaron a la víctima, con las manos hacia atrás, lo introducen a la fuerza al interior de la camioneta, y salen a gran velocidad con destino hacia el desvío de San Julián.

Después de un rato elementos de la PNC llegaron al lugar donde estaban las personas que iban como pasajeros en el pick up que conducía Lira, quienes les informaron lo que había sucedido, procediendo a la búsqueda de dicho señor, a quien encontraron minutos asesinado, en la finca sin nombre, ubicada en lugar conocido como El Bambú, cantón Joya de Céren.

Los uniformados fueron condenado a 10 años de cárcel, en arresto domiciliario mientras transcurre el término para impugnar, para cada uno, por haberse vencido la detención provisional.