Director de la PNC: “La posibilidad que el GRP regrese no existirá mientras yo esté al frente de la PNC”

En una entrevista televisiva el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto, habló acerca de los avances en el caso de la agente Carla Ayala, asesinada por un miembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).

Durante la conversación el jefe policial aseguró que el grupo élite implicado en el caso no será restituido mientras él este al frente de la institución policial.

“La posibilidad que el GRP regrese no existirá mientras yo esté al frente de la PNC”, expresó Cotto.

El jefe policial explicó que “se ha fijado en la ley orgánica con una reforma que el presidente aprobó para que no solo de hecho, sino de derecho el grupo de reacción policial no exista”.

Sobre ese caso, Cotto confirmó que hasta el momento se han capturado a nueve de once implicados en la privación de libertad y el asesinato de Ayala, ocurrido la noche del 28 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con las investigaciones al menos ocho miembros del grupo élite -incluido Julio Cesar Flores, exjefe del GRP- y tres civiles estarían involucrado en asesinato de Carla Ayala, quien fue invitada a una fiesta de fin de año.

El director policial también hablo sobre el homicidio del sacerdote católico, Walter Vásquez Jiménez, quien fue asesinado por presuntos pandilleros en mes de mayo en el municipio de Lolotique, San Miguel.

Cotto afirmó que ya se tiene identificado el posible móvil del hecho, no obstante, aún no puede ser revelado para no entorpecer las labores de capturas de los implicados en el hecho.

Asimismo Cotto se refirió sobre la pasada “tregua entre pandillas” y calificó la medida como “desacertada” explicando que dejó una especie de “fantasma de que eso puede volver”.