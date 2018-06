Estudiante, menor de edad, asesinó a mujer que iba a bordo de un microbus de la ruta 12

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron esta tarde una escena de muerte violenta, cuya víctima era una mujer y el cual dejó a una persona capturada.

La víctima -no identificada- fue asesinada cuando iba a bordo de un microbús de la ruta 12 la cual circulaba por la plaza El Trovador, en San Salvador. La víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza provocandole la muerte inmediata.

Los hechores habrían sido dos sujetos, los cuales pretendían huir en una motocicleta. Uno los criminales pudo ser capturado por agentes de la PNC quienes atendieron el llamado rápidamente.

El sujeto capturado resultó ser un adolescente, menor de edad, cuya identidad no puede ser revelada por las autoridades. Se le vio aún con el uniforme. Es un estudiante pero se desconoce de cual institución.

Hasta el momento autoridades no han revelado mayores detalles del crimen y aún no se tiene un móvil claro. En la zona montaron un operativo para dar con el paradero del otro delincuente que participó en este hecho pero hasta el momento no se obtenido información al respecto.