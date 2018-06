Instalan audiencia preliminar contra Jaime “La Chelona” Rodríguez acusado de malversación de fondos

El expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime “La Chelona” Rodríguez enfrentará este martes la audiencia preliminar en el Juzgado 9° de Instrucción por los delitos de malversación de fondos y actos arbitrarios.

Rodríguez es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de trasladar $125 mil dólares de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) a la alcaldía de Santa Tecla (La Libertad) para la reconstrucción del estadio Las Delicias de manera ilegal.

Junto a exjugador de fútbol están siendo procesados dos exempleados del INDES, identificados como Marcos Jacobo Menjívar, quien era tesorero el año de las presuntas irregularidades, y José Ricardo Liévano, quien fungió como gerente financiero.

El ministerio público informó que Rodríguez se encuentra residiendo afuera de El Salvador, sin embargo este habría ingresado al país hace tres semanas.

Tras la finalización de la audiencia, el Juzgado 9° de Instrucción informó que el viernes a las 11:00 a.m., revelará si Jaime Rodríguez y, el ex tesorero y ex gerente financiero de la institución en mención deberán enfrentar juicio por los delitos de malversación y actos arbitrarios.