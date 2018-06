Periodista desmiente haber recibido dinero de los gobiernos de Tony Saca y Mauricio Funes

El presentado del canal 21, Ernesto López, se desligó de los señalamientos hechos en su contra de haber recibido dinero de fondos públicos durante los gobiernos de los expresidentes Elisas Antonio Saca y Mauricio Funes.

A través de su cuenta personal de Twitter, el periodista desligitimó los señalamientos de pertenecer a una supuesta lista de periodistas entre directores, editores y jefes de varios medios de comunicación quienes habrían recibido dinero durante administración de Saca y Funes.

“Falsa acusación en redes sociales aclaro que la existencia de una lista no oficial donde aparece mi nombre y haber recibido sobre sueldos en gobierno Saca y Funes es totalmente falso. Para los que no me conocen tengo como bandera (…) que el temor a Dios es principio de sabiduría”, escribió López en Twitter.