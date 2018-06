OFICIAL: Canadá, México y Estados Unidos serán las sedes del Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá organizarán el Mundial 2026 tras ganar en la votación a Marruecos, este miércoles en Moscú en el 68° Congreso de la FIFA.

De esta forma, México se convertirá en el primer país que organiza tres Copas del Mundo, después de ser el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

La oferta de América del Norte tuvo 134 votos, mientras que la propuesta rival de Marruecos contó nada mas con 65 votos.

Según la propuesta de América del Norte, 60 de los partidos del torneo se realizarán en ., incluido todo desde los cuartos de final en adelante, mientras que México y Canadá albergarán 10 juegos cada uno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los tres países por su “trabajo fuerte” para ganar esta candidatura.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations – a great deal of hard work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018