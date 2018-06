Griezmann se queda… El francés seguirá en el Atleti y le dice NO al Barcelona

El francés ya tomo la decisión y seguirá en el Atleti.

El delantero internacional francés Antoine Griezmann anunció este jueves que continuará en el Atlético de Madrid, al que llegó en el verano de 2015 y con el que tiene contrato hasta junio de 2022

El delantero de la Selección de Francia, Antoine Griezmann, mantuvo en expectativa a todo el mundo con la decisión final sobre su futuro y en un documental de media hora, el jugador confirmo que se quedara en el Atlético de Madrid a pesar que estuvo negociando con el Barcelona.

Griezmann confeso en el programa televisivo que a pesar de haber luchado para ganar la Europa League, los aficionados colchoneros le pitan y eso hizo que sus ánimos se bajaran un poco.

“Godín y el Cholo me vieron tan jodido que vinieron a casa a darme ánimos”, expreso el delantero.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018