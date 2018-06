Los mejores MEMES de la inauguración del Mundial Rusia 2018

Después de una larga espera, al fin arrancó el Mundial de Rusia 2018 y los memes no se hicieron esperara.

Al filo de terminar el ceremonia de inauguración en el Estadio Luzhniki, los memes explotaron desde ese momento. Incluso hasta los países no calificados al torneo, como Chile, no pasaron desapercibidos en los diferentes chistes que se vieron circulando por el Internet.

Robbie Williams fue el encargado de amenizar el momento que millones de fans del balompié habían esperado con muchas ansias. Algunos realmente disfrutaron la presentación, otros expresaron su decepción con la forma más popular de expresarse en redes sociales: Memes.

https://twitter.com/FanoMaggotLDU/status/1007276843710500867

Como cuando te dicen que no puedes ver los 64 partidos de #Rusia2018 pic.twitter.com/vajfIIn9t3

https://twitter.com/Helvin_Jeans/status/1007277124095537152

-No vayan a invitar al #Maluma ni al #Bad Bunny. No sabrán comportarse.

-Está bien. Traeremos a #RobbieWilliams.

-¡Perfecto! Él no hará una tontería.

Ya en la inauguración de #Rusia2018… pic.twitter.com/idztu4vW2U

— Diario Diez (@DiarioDiezHn) June 14, 2018