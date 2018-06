Presentan a Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid

Tras la destitución de la seleccion española a solo 2 días del debut en el Mundial Rusia 2018, este día, Julen Lopetegui fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid.

Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid, declaró este jueves que el miércoles, con su destitución como seleccionador español, fue, tras la muerte de su madre, el día más triste de su vida, pero apuntó que éste es “el más feliz” por iniciar esta nueva etapa profesional.

Lopetegui se convirtió hace solo dos días en nuevo entrenador del Real Madrid. El anuncio oficial se hizo a 72 horas del debut de España en el Mundial de Rusia 2018 frente a Portugal, algo que desencadenó su destitución al día siguiente como seleccionador español por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Gracias presidente, Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado, responsabilidad que asumo con orgullo y fuerza. Sé al club que vengo, es la máxima exigencia. Aquí todo vale, por lo cual vamos a dar lo mejor, vamos a estar a la historia del club, me siento capacitado para tamaña aventura. Estoy seguro que como entrenador de conseguir y llegar a ganar todo, el Real Madrid aspira a ganar todo, me siento parte de la familia del Real Madrid, ayer fue un día triste, pero hoy es el más feliz de mi vida”, dijo Lopetegui en su presentación.