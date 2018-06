Los mejores memes del partido entre España y Portugal

El encuentro entre Portugal y España dejó una gran cantidad de memes en las redes sociales. Los internautas sacaron todo su ingenio para realizar diferentes artes gráficas en el considerado mejor partido de lo que va del mundial.

El polémico penalti de Nacho Fernández a Cristiano Ronaldo se llevó muchos memes. La decisión del arbitro fue muy cuestionada en las redes sociales.

Tampoco se queda atrás David de Gea, que fue fundamental en el segundo gol de la selección portuguesa marcado por Ronaldo.

We are not worthy 👑 pic.twitter.com/iFDaxh8tOz

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2018