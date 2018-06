Viralizan imagen de seguridad de la Asamblea Legislativa preparado para disparar a estudiantes de la UES

El día de ayer una protesta que partió de la plaza Minerva y se dirigió hacia la Asamblea Legislativa, para mostrar su desaprobación ante un proyecto que pretende privatizar la administración del agua potable, terminó en disturbios.

Los disturbios, se presume iniciaron luego que dos agentes de seguridad de la Asamblea rociaran gas pimienta a los manifestantes que se encontraban en la entrada del lugar conocido como ex palo de hule, espacio que se encuentra entre los edificios de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.

Luego que los estudiantes de la Universidad de El Salvador e incluso camarógrafos de diferentes medios de comunicación fueran roseados con gas pimienta, los manifestantes repelieron y comenzaron a lanzar piedras.

Entre disturbios, un camarógrafo de prensa internacional pudo captar a un hombre dentro de la Asamblea Legislativa apostado en gradas con el arma desenfundada y cargada, listo para disparar a los estudiantes de la UES que ingresaran al lugar, presuntamente por ordenes del jefe de seguridad de la AL.

Esto en acción de defensa a los manifestantes quienes mostraban su rechazo al proyecto que pretende privatizar la administración del agua.

#El Salvador. Demonstration against a bill under consideration of the parliament on the privatization of water. #AFPphoto by Oscar Rivera pic.twitter.com/QbVFrbgZxy

— AFP Photo (@AFPphoto) June 14, 2018