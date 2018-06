Sala declara inconstitucional el cobro de las transacciones financieras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional este lunes el impuesto a las operaciones financieras.

Mediante un comunicado, la Sala informó que se ha declarado la incostitucionalidad por vicio de forma en la creación de la Ley del Impuesto, así como las reformas efectuadas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Código Tributario.

En el comunicado los magistrados de la Sala argumentan que no hubo “una posibilidad real de deliberación y discusión parlamentaria sobre las reformas”.

En la demanda interpuesta ante el cobro de dicho impuesto se sostiene que hubo muy poco tiempo para discutir las tres piezas que conllevaban esa aprobación, porque fueron presentadas y aprobadas el mismo día.

Los magistrados explicaron que no pudo haber un debate real para llegar a conocer la profundida del tema, ya que se hizo uso de 40 minutos para discutir las piezas,

“La Sala estableció que no puede haber un apropiado debate sobre aquello que no ha podido conocerse a profundidad y tampoco puede decidirse correctamente sobre tópicos cuya conveniencia o inconveniencia no ha podido ponderarse ni meditarse”, reza parte del comunicado.