Gobierno de El Salvador pide a Estados Unidos no separar a niños migrantes de su familia

Alrededor de 2,000 niños han sido separados de sus padres o familiares desde el anuncio de la política “Cero Tolerancia” en abril de 2018.

El Gobierno de El Salvador pidió -por medio de un comunicado- a Estados Unidos detener la separación obligada de los niños migrantes de sus padres como parte del controvertido “Plan Tolerancia Cero” que impulsa el gobierno del presidente Donald Trump.

En el mencionado comunicad, el Gobierno de El Salvador manifestó su preocupación por la aplicación de medidas que comprenden el plan en mención que ha derivado en la separación de grupos familiares a su llegada a la frontera sur de los Estados Unidos.

En virtud de esta difícil situación, el Gobierno de El Salvador hace un llamado a los Estados Unidos para frene la separación de las familias y a que se actúe teniendo como centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes, indistintamente de la condición migratoria de sus padres o familiares.

Y ante las separaciones ya realizadas, El Salvador pide a Estados Unidos que cumpla con su notificación ágil y oportuna a los funcionarios consulares correspondientes y que, igualmente, se les facilite el acceso para realizar sus labores respectivas en debida forma.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018