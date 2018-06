Beltrán Bonilla afirma que hay empleados de la Asamblea que ganan más de $3 mil dólares y viven en Europa

El experiodista deportivo y ahora diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla afirmó que existen empleados de la Asamblea Legislativa que ganan exuberantes salarios y ni siquiera viven en el país.

A un poco más de dos meses de instalarse como parlamentario, Bonilla reveló que dentro del congreso existen personas quienes ostentan salarios de más de $3 mil dólares y que viven en Europa.

Al ser abordado por en medio, Bonilla afirmó que dicha situación se ha dado desde hace seis años atrás, sin embargo manifestó no poder brindar mayores detalles al respecto.

“Debo entender que es en los últimos seis años por los vientos que soplan desde hace ratitos, aunque no se lo confirmo porque no me consta y por el trabajo no he podido investigarlo”, dijo el diputado en una entrevista al periódico digital El Salvador Times.