Joven indio, fanático de Lionel Messi se suicidó tras la derrota de Argentina contra Croacia

Un fanático del argentino Leonel Messi, fue hallado muerto en un río en el estado de Kerala luego de que desaparecería tras la derrota de Argentina contra Croacia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Tras la derrota de Argentina, Dinu Alex lloró desconsoladamente, apagó su celular para luego escribir una nota que decía:

“Ya no queda nada para mi en este mundo. Me voy. Mi dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable de mi muerte”.