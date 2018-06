Carlos Calleja desea que Nayib Bukele sea candidato presidencial para ganarle en las urnas

El candidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Calleja, acuso hoy a través de su cuenta en twitter a Nayib Bukele de “hacerse la victima” y “acusar a todo el mundo” métodos que según el son la vieja forma de hacer política.

Nayib Bukele no tardo en responder y le dijo: “Eso es exactamente lo único que pedimos, que se respete la DEMOCRACIA y se nos permita participar”.

Y por si fuera poco, Nayib Bukele, también le contesto en ingles uniéndose a la criticas que Calleja no habla bien el español, ademas de insinuarle a Calleja que él no maneja su cuenta en Twitter.

Just in case you really wrote the tweet:

That’s the only thing we are asking for. Let us participate and let our DEMOCRACY be respected. The Salvadoran people are wise and I’m sure they will choose the future over the past.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2018