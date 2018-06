Muere Joe Jackson, el padre de Michael Jackson

El padre de Michael Jackson y creador de la banda musical The Jackson 5 murió esta mañana de miércoles, según informó la prensa local.

Joseph Jackson, de 89 años de edad, fue el creador de la banda que era integrada por sus hijos. La banda también se llamó al principio The Jackson Brothers, y posteriormente The Jacksons, un grupo musical estadounidense formado por los cinco hermanos varones afroamericanos, en Gary, Indiana.

De acuerdo a lo sitios de entretenimiento TMZ y ET, Jackson falleció este miércoles tras batallar contra un cáncer.

En 2016, estuvo en el hospital por una fuerte fiebre y un año antes había sufrido tres infartos y le tuvieron que colocar un marcapasos. “Está muy, muy débil, y no le queda mucho”, contó hace unos días Jermaine Jackson, uno de sus hijos, al Daily Mail.

El propio Jackson sugirió que la muerte le cercaba en un tuit hace un par de días.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018