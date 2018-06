TSE valido 176 mil firmas a Nuevas Ideas y denegó 14 mil, solo necesitaban 50 mil

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 190,364 firmas que Nuevas Ideas presento el pasado 8 de mayo. De este total el TSE solo valido 176,076 al partido político Nuevas Ideas en organización y denegó 14,288.

De las 14,288 firmas denegadas, 513 fueron “rechazadas” mientras que 13,775 fueron “no aceptadas”.

Las rechazadas según el TSE son debido a que los nombres no aparecían en el registro electoral, esto podría ser debido a que probablemente serian jóvenes habían sacado el Documento Único de Identidad (DUI) recientemente y sus datos aún no habían sido transferidos al TSE por lo cual no aparecían en el registro electoral.

Mientras que las “no aceptadas” se deben a inconsistencias en números de DUI, firmas o huellas de los libros presentados por Nuevas Ideas al TSE.

La ley demanda 50 mil firmas válidas como requisito mínimo a cualquier instituto político en formación para constituirse oficialmente como partido político, por lo cual Nuevas Ideas ha sobrepasado en al menos 3 veces ese numero.