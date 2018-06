Asesinan a dos jornaleros, cuando regresaban a su vivienda, en Nueva Concepción, Chalatenango

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron durante las últimas horas del miércoles una escena doble de homicidio que tuvo lugar en el departamento de Chalatenango.

La escena del crimen, tuvo lugar en el caserío El Pica del cantón Santa Rosa, del municipio de Nueva Concepción. Ahí fueron asesinados dos hombres.

De acuerdo al reporte preliminar, las víctimas era dos jornaleros quienes fueron atacados a balazos por delincuentes desconocidos cuando regresaban de realizar sus labores diarias.

Según testigos, la víctimas regresaban a sus viviendas luego de una jornada normal de trabajo cuando sobre la calle principal del caserío unos sujetos con aspecto de pandilleros los asesinaron.

Sus identidades no fueron reveladas y autoridades dijeron desconoce el móvil del crimen ya que no se logró concretar si estos ya habían recibido algún tipo de amenaza. No se registraron capturas relacionadas.