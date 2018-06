Varia personas recibieron disparos en un tiroteo en la redacción de un periódico de Annapolis, Maryland

Prensa internacional reporta un ataque armado en una sala de redacción de un periódico estadounidense.

Según los primeros reportes, un hombre armado abrió fuego al interior del periódico The Capital en Annapolis, Maryland.

Marc Limansky , portavoz del departamento de policía del condado de Anne Arundel, dice que los oficiales están registrando el edificio en Annapolis donde se reportó el tiroteo. Agregó que la situación es “activa y continua” en el edificio que ya ha sido evacuado.

En los informes de televisión, se podía ver a las personas que salían del edificio con las manos en alto, mientras los oficiales de policía les pedían que salieran por un estacionamiento y los agentes se reunían en el edificio.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que “varias personas” habían recibido un impacto de bala dentro del edificio. La policía no ha informado sobre el número de heridos o de posibles víctimas.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/a4KXTYzVMQ

— CBS News (@CBSNews) June 28, 2018