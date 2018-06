Fuerzas israelíes matan a dos palestinos durante prostestas, uno tenía 13 años de edad

Fuerzas israelíes mataron de disparos en la cabeza a dos palestinos este viernes e hirieron a otros 415 con fuego y gases lacrimógenos durante las protestas a lo largo de la frontera de Gaza, según dijeron funcionarios de salud de Gaza.

El nombre de uno de los fallecidos es, Yasser Abu Al-Naja, quien tan solo tenía 13 años de edad y murió de forma inmediata luego que una bala disparada por francotiradores israelíes le destrozara medio cráneo.

“Los francotiradores israelíes utilizan munición explosiva”. Munición que aseguran esta prohibida en la nación pero que de igual forma es utilizada.

La otra víctima ejecutada este mismo día, respondía al nombre de Mohammad Al-Hamayda, de 24 años. También ejecutado. Agregaron que otros cuatro hombres resultaron heridos por fuego y que se encontraban en estado crítico.

El ejército israelí dijo en un comunicado que las tropas habían usado “grandes cantidades de medios de dispersión antidisturbios”.

Dijo que miles de palestinos habían “participado en disturbios extremadamente violentos”, arrojando una granada y piedras contra las tropas y la cerca fronteriza y quemando neumáticos.

Además aseguraron que la muerte del niño reportada, sería investigada y que “podrían tomar acciones legales, de ser apropiado”, según Reuters.

Funcionarios de Gaza dicen que las tropas israelíes han matado al menos a 135 personas desde que comenzaron las protestas semanales el 30 de marzo.

Israel continues to kill men, women and children without scruples. Gazans live a life that is not life and protest is their last breath. The world is not only mute and deaf, it is an accomplice to silence those murders. #GazaMassacre pic.twitter.com/Nscgmvr8tq

— Warda_GazaPal (@WGazapal) June 29, 2018