Hallan el cadáver de un pandillero en la entrada de una finca del departamento de La Paz

Un nuevo hecho violento fue reportado esta mañana por las autoridades en el departamento de La Paz, en la zona paracentral del país.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), la escena se situó frente a la entrada de finca Los Ángeles, ubicada sobre el kilómetro 59 y medio de la calle que conduce al municipio de San Pedro Nonualco.

Ahí fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Edwin Leonardo Martínez, de 25 años de edad, quien de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) era miembro activo de una de las facciones de la pandilla 18.

La institución policial detalló que el cadáver del pandillero presentaba múltiples signos de violencia y se encontraba solamente con ropa interior.

En cuanto al hallazgo, las autoridades no confirmaron un posible móvil del crimen, no obstante, no descartan que el hecho pueda estar relacionado a un purga al interior de la estructura criminal.