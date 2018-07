Pandillera salvadoreña fue condenada a 95 años de prisión por cadena de robos en Estados Unidos

Juez del condado de Montgomery ordenó a que una salvadoreña pase los próximos 95 años en prisión por una cadena de robos armados, que tuvieron lugar en el 2017.

La -ahora- condenada es Josselin Andrade Ramírez, de 20 años de edad, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), recibió la sentencia máxima por cargos de conspiración para cometer robo a mano armada y participar en actividades criminales de pandillas.

Mientras su juicio continuaba, ella dentro de una prisión preventiva, había decorado las paredes con dibujos alusivos a la MS-13. A pesar que Ramírez aseguraba que quería escapar de la vida de la pandilla, según contó la Fiscal Adjunta Estatal Teresa M. Casafranca.

Ramírez fue acusada de tres robos que tuvieron lugar en 2017. Uno de ellos sucedió el 1 de septiembre donde asaltó un camión de comida en Viers Mill Road en Silver Spring; el segundo el 22 de septiembre en una gasolinera, también en Viers Mill Road en Wheaton, y en el tercero en noviembre en una tienda que aloja Best Wireless y Check Cash Depot, en Georgia Avenue en Silver Spring.

Su abogado, Tim Clarke, dijo que Ramírez había llegado a Estados Unidos para escapar de las pandillas. Sugirió que debería recibir una sentencia más leve y ser deportada a El Salvador pero la Fiscal le dijo que ella se había declarado culpable de crímenes locales y que debería ser castigada localmente. Supuestamente también tiene un récord delictivo en El Salvador, incluyendo el asesinato de un policía.

#BREAKING Montgomery Co. judge hits #MS13 “femme fatale” with max 95 yrs in string of armed robberies. Josselin Ramirez, 20, allegedly also plotted 2 hits in El Salvador, including the murder of a cop. @wusa9 pic.twitter.com/X8M7FlaJ5F

— Bruce Leshan (@BruceLeshan) July 5, 2018