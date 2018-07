Asesinan a golpes con botellas de vidrio, a un hombre sobre carretera a Quezaltepeque

Un hombre fue asesinado en horas de la madrugada sobre la carretera a Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.

De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, el cadáver fue encontrado sobre la carretera a Quezaltepeque, a la altura de El desvío de San Juan Opico en sector conocido como “La Lava” del cantón Chanmico.

Médicos forenses detallaron que en la cabeza tenía varios golpes provocados por sujetos desconocidos con botellas de vidrio. Múltiples lesiones que le provocaron la muerte de forma casi inmediata.

La identidad del fallecido no pudo ser revelada ya que no supo si portaba documentos que respaldaran su identidad. Hasta el cierre de la nota, autoridades dijeron no tener hipótesis sobre el móvil del crimen pero aseguraron que investigarán este nuevo hecho violento.