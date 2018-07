Diputados de la Asamblea Legislativa recibieron un bono en Junio de hasta $5,781 dólares

A pesar de las medidas de austeridad que “están empleado” los diputados de la Asamblea Legislativa este recién pasado mes de junio, cobraron un bono de hasta $5,781 dólares.

De acuerdo a la información difundida, la Asamblea Legislativa pago el mes pasado la suma de $2,645,887.66 en concepto de “bono legislativo”, el cual fue entregado a diputados propietarios, asesores, asistentes y demás personal.

Pero para los diputados estas cantidades de dinero que reciben no es un bono. Según ellos este dinero es “una compensación económica”.

Tal y como lo llama el diputado Julio César Fabián, subjefe de fracción de ARENA, quien sostiene que no es un bono legislativo, al mismo tiempo expresa su incomodidad con los medios de comunicación porque asegura él y los demás diputados de la Asamblea que el dinero que les entregan a diputados y empleados en junio y diciembre es una compensación económica por su trabajo. “Yo no sé porque han mal llamado y le dicen bono, porque no es un bono, es una compensación económica al servicio laboral”, aseguran en tono de desagrado.

“Es una compensación económica, que es un derecho que todos los empleados, no solo hablemos de diputados, los empleados, también, porque es un derecho ganado y no es un bono”, comentó.

Al mismo tiempo, los diputados de ARENA y GANA defienden el bono que reciben porque aseguran que los ven como una compensación laboral o a los gastos que dicen hacer para la población.

Estos fueron los diputados que cobraron “la compensación económica”:

Norman Quijano $5,781.72

Serafin Orantes $5,522.15

Guillermo Gallegos $5,522

Alberto Romero $5,522.15

Francisco Merino $4,854.30

Patricia Valdivieso $4,854.30

Numan Salgado $4,854.30

Mario Marriquín $4,854.30

Carlos Reyes $4,854.30

Guadalupe Vásquez $4,854

Antonio Almendáriz $4,854.30

Margarita de Escobar $4,025.72

Bonner Jimenez $4,025.72

David Reyes $4,025.72

Donato Vaquerano $4,025.72

Francisco Zablah $4,025.72

Jorge Godoy $3,025.82

Mario Ponce $4,025.72

José Escolán $4,025.72

José Palomo $4,025.72

Juan C. Mendoza $4,025.72

Julio Cesar Fabián $4,025.72

Karla Henández $4,025.72

Lorenzo Rivas $4,025.72

Lucia Ayala $4,025.72

Roberto Angulo $4,025.72

Orlando Candray $4,025.72

Rigoberto Soto $4,025.72

Mario Tonerio $4,025.72

Marta E. Batres $4,025.72

Mauricio Vargas $4,025.72

Mauricio Linares $4,025.72

Maytee Iraheta $4,025.72

Osiris Luna $4,025.72

Rene P. Cuadra $4,025.72

Gustavo Escalante $4,025.72

Reynaldo Cardoza $4,025.72

Ricardo Parker $4,025.72

Ricardo Godoy $4,025.72

Rodrígo Ávila $4,025.72

Adelmo Rivas $4,025.72

Alejandrina Castro $4,025.72

Silvia E. Ostorga $4,025.72

Sin embargo hubieron exdiputados del FMLN que cobraron el bono por adelantado y no fueron reelectos en los comicios del 4 de marzo pero hasta el momento aún no reembolsan el beneficio que recibieron, confirmó la diputada Cristina Cornejo, integrante de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.

“Hubo tres compañeros que por estar fuera del país no lo renunciaron en su debido momento, va a haber un reintegro de eso”, aseguró la diputada del FMLN.

Los exdiputados que no han devuelto el bono adelantado que recibieron son: Lorena Peña, Guillermo Mata y José Santos Melara, quienes recibieron en sus cuentas bancarias el bono porque no presentaron su renuncia a tiempo, según información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa con fecha 8 de mayo de 2018.