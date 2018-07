Magistrado de la Sala de lo Constitucional buscará ser el nuevo Fiscal General

En una entrevista para el diario El Mundo, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, afirmó su intención de participar en la elección del Fiscal General de la República.

Durante la entrevista Blanco manifestó que el cargo de titular del ministerio público es un puesto muy importante para los fines del estado y aseveró encajar a la perfección en este.

“El tema de Fiscal General sí es un tema que, no lo voy a negar, siempre me ha parecido un cargo muy importante que encajaría, bueno de hecho ya he participado en esta elección de Fiscal General, recuerdo en el año 2000 fui candidato para fiscal y no descartaría volver a participar como candidato”, dijo el magistrado.