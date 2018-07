Un muerto y 20 heridos al estrellarse avión construido hace 64 años en Sudáfrica

Un avión se estrelló en las afueras de la capital sudafricana cerca del aeropuerto de Encomendero, de Pretoria, dejando al menos 20 personas heridas, una de ellas fallecida, según informaron este martes servicios de emergencia locales.

El avión que se estrelló durante un vuelo de prueba, fue construido a 64 años y había sido destinado para ser llevado a un museo.

El fallecido fue un tripulante. El servicio de emergencias médicas ER24 publicó una foto en su cuenta de Twitter que mostraba a pasajeros que eran ayudados a salir de un avión caído en un campo.

[UPDATE] – Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv

“Tenemos un muerto en la cabina de mando. No sabemos si es el piloto o el ingeniero”, dijo a la AFP el portavoz de la municipalidad de Pretoria, Joan Pie Terse. En el lugar del accidente ya operan los paramédicos, así como trabajadores de otros servicios de emergencia.

En el avión, un bimotor Convair 340 fue fabricado en Estados Unidos en 1954, había una veintena de personas, las que resultaron heridas de diferente gravedad, agregaron las fuentes.

Heavy delays on the moloto road close to the plain crash medics can't get through to the scene @TrafficSA @_ArriveAlive @GrootFM @RekordNewspaper pic.twitter.com/eCOkgF5h7A

